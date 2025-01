Anteprima24.it - Prefetto Napoli, di Bari: “Cupa Perillo è priorità assoluta”

Tempo di lettura: < 1 minuto“L’intervento acostituisce unaper l’amministrazione comunale ma anche per la Prefettura perchè significa avere a cuore la salute e la tutela delle persone. Credo che l’incontro di domani possa essere risolutivo dopo tanti anni perché si innesta con gli altri provvedimenti che il Comune sta già adottando e questo significa ancor più stringere i tempi su una questione davvero importante“. Così ildi, Michele di, in relazione all’intervento per il recupero e la bonifica di, oggetto di una riunione convocata per domani nella sede della Prefettura. Ilha spiegato che “ora si tratta di creare le condizioni di sinergia così come è stato fatto fino ad ora su altri temi che ci vedono coinvolti non dimenticando mai che lo Stato interloquisce in maniera forte e proficua con la Regione Campania, con il Comune die gli enti locali.