Sport.quotidiano.net - Mister Bonuccelli. "Ci siamo fatti gol praticamente da soli. Come all’andata»

"Commentare la partita mi risulta difficile:ciun gol dae, dopo la prima rete del Siena, la gara non dico sia finita, ma quasi": sorride amaramente il tecnico del San Donato Tavarnelle, Vitaliano, al triplice fischio del match del Franchi. "Mi sono arrabbiato perché un gol così non ci appartiene – le sue parole –, giochiamo se posgiochiamo: la squadra era pronta per salire ma abbiamo regalato il pallone agli avversari. Ci è mancata la giusta attenzione, ma nel calcio ci stanno anche gli errori. Nonostante le tante assenze e l’utilizzo di diversi giocatori fuori ruolo, abbiamo comunque fornito una buona prova per 60-65 minuti, la sfida è stata equilibrata, anche se i bianconeri, dopo appena 5-6 minuti hanno avuto una grande chance.