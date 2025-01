Dilei.it - Letizia di Spagna, il look burgundy chic per l’inaugurazione dell’anno militare con Leonor

Il 2025 inizia all’insegna dell’eleganza perdi. La Reina è apparsa bellissima nel suo outfit color borgogna alla Pascua militar, la parata che inaugura ufficialmente l’inizioin. Con lei, c’erano il marito Felipe e la figlia, che, come da tradizione, hanno invece indossato un’uniforma.IldidiLasciate alle spalle le festività natalizie,die la sua famiglia sono tornati agli impegni ufficiali. Nella giornata del 6 gennaio, la Reina ha preso parte alla tradizionale paratadi inizio anno presso il Palazzo Reale di Madrid in compagnia del marito Felipe e della figlia, mostrandosi sorridente e serena come suo solito. Per l’occasione, Sua Maestà ha dato ancora una volta prova del suo ineguagliabile stile indossando un bellissimo abito, la raffinata sfumatura di rosso scuro protagonista assoluta della stagione.