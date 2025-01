Ilrestodelcarlino.it - La Befana si sposa con il turismo. Regali ’doppi’ ai bambini ospiti

È arrivata l’Epifania e, con lei, il gran finale della 28ª edizione della Festa nazionale delladi Urbania, che è cominciato già nella notte appena trascorsa. Al calare del buio, dalle 20.30 di ieri, laha cominciato a visitare oltre 200, tra quellia Urbania in hotel, agriturismi, B&B e quelli giunti in camper, portando doni e calze di dolciumi. Una delle iniziative tradizionali proposte dalla Pro loco e che più colpiscono turisti e camperisti (i quali hanno reso la festa il primo ritrovo dell’anno). Laha anche concesso foto e abbracci a ogni bambino visitato, raccontando la propria storia e quella del suo arrivo a Urbania. In più, i genitori hanno potuto consegnare alla Pro loco deio delle calze per farli poi dare ai propri figli proprio dalla Vecchina, che così ha fatto"doppi".