Quotidiano.net - Epifania a Istanbul: il lancio della croce nel Corno d'Oro con il Patriarca Bartolomeo

Si è tenuta anche quest'anno la tradizionale cerimonia cristiano ortodossa, in occasione dell', delnelle acque deld'Oro, estuario del Bosforo, il canale che separa le due spondecittà di. Dopo la messa presso ilto ecumenico di Costantinopoli, che si trova nel quartiere di Fener sulla sponda europeacittà, ilè uscito dall'edificio per poi recarsi a piedi presso le rive del vicinod'Oro, dove ha lanciato in acqua lae una cinquantina di fedeli, turchi e di altre nazionalità, si sono tuffati per cercare di recuperarla. Basilis Konstantinidis, arrivato dalla città greca di Drama, è stato il nuotatore che è riuscito quest'anno a recuperare lanelle acque deld'Oro. La cerimonia rappresenta una delle più importanti tradizioni per i cristiano ortodossi di, una minoranza formata da qualche migliaio di persone, e si tiene annualmente il 6 gennaio non solo a Fener ma anche in altri quartiericittà.