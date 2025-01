Ilgiorno.it - Uomo trovato morto a Cisliano, indagini a tutto campo: le ferite, la fotocopia della patente e le immagini delle telecamere

Milano, 5 gennaio 2025 –sull'omicidio del 28ennesabato sera sul ciglio di una strada di campagna a, nel Milanese. LeIl giovane, dai primi accertamenti dei carabinieri, sarebbe stato ucciso da un solo colpo, ma dall'analisiferita alla testa non si è riusciti ancora a stabilire se inflitto con un punteruolo o un'arma da taglio o da fuoco. Sul corpo, inoltre, non c'è alcun segno di violenza o di colluttazione cosa che fa ipotizzare che il delitto, a differenza di quanto appreso in un primo momento, non sia legato a un regolamento di conti nel mondodroga e nulla abbia a che vedere con l'assassinio del giorno di Santo Stefano avvenuto non molto lontano. UnaA infittire il mistero c'è anche il fatto che a fianco del cadavere è stata rinvenuta una, che si presume sia appartenuta alla vittima che però era senza telefono e senza portafogli.