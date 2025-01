Top-games.it - Serial Experiment Lain, i migliori momenti dell’anime

Leggi su Top-games.it

Cari amici di Top Games, oggi vogliamo elencarvi i, del 1998.è un anime che esplora i temi dell’identità, della realtà e della comunicazione in un mondo dominato dalla rete virtuale chiamata Wired. La protagonista èIwakura, una ragazza introversa e solitaria che riceve una misteriosa mail da una sua compagna di classe che si è suicidata.Da quel momento,si immerge nel Wired e scopre una serie di segreti, misteri e pericoli che mettono in discussione la sua stessa esistenza. L’anime è considerato un capolavoro dell’avanguardia e della psicologia, e ha ispirato opere come The Matrix.Il primo episodio, intitolato “Weird”, ipartono quiriceve l’email da Chisa Yomoda, la ragazza suicida, che le dice che il suo corpo è solo un involucro e che la sua vera essenza è nel Wired.