.com - Perugia: uccide la moglie 29enne e si spara a Gualdo Tadino. E’ il primo femminicidio del 2025

Leggi su .com

Hato alla, poi ha rivolto contro se stesso l'arma che deteneva come guardia giurata,ndosi. E' stato ildel, accaduto in una frazione di, in provincia di. A morire per mano del marito è stata Eliza Stefania Feru, 29 anni, di origine rumena e operatrice sociosanitaria: lui, Daniele Bordicchia, 38 anni e guardia giurata, ha usato l'arma di ordinanza regolarmente detenuta - una Glock 17 calibro 9 - prima per colpire ere lae poi per suicidarsiL'articololae si. E’ ildelproviene da Firenze Post.