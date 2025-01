Nuovouniverso.com - Misterioso anello metallico di 500 kg cade dal cielo in Kenya

Un evento straordinario scuote ilNel villaggio di Mukuku, nella contea di Makueni, un tranquillo giorno di dicembre 2024 si è trasformato in un evento memorabile. Un oggetto, del peso di circa 500 kg, è caduto dal, lasciando i residenti attoniti. Questo detrito spaziale, che si presenta come undi 2,5 metri di diametro, ha colpito un’area boschiva, generando un boato impressionante e attirando l’attenzione di scienziati e autorità locali.L’impatto ha schiacciato alberi e lasciato una depressione evidente nel terreno, ma fortunatamente non ha causato vittime o danni a edifici. La comunità locale, spaventata dal fragore, inizialmente ha pensato a un’esplosione o un evento soprannaturale, finché non è stato chiarito che si trattava di un oggetto proveniente dallo spazio.