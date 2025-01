Anteprima24.it - Biancolino è chiaro: “Chi pensa di essere in vacanza sbaglia”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Dovevamo chiudere la partita. E questa è la cosa che mi fa più rabbia. Una squadra che ha una mentalità vincente non può permettersi questo. Chi subentra deve dare di più rispetto a chi parte dall’inizio. Sono molto arrabbiato per questa situazione. Martedì ne parliamo”. Non usa mezze misure il tecnico Raffaele, dopo il pareggio (1-1) arrivato contro il Giugliano.“Dobbiamo lavorare. Sicuramente manca qualcosa e qualcosa arriverà dal mercato. Deve esserci voglia di lottare per raggiungere un risultato importante – sottolinea – Dobbiamoconvinti di lottare fino alla fine. Tutti insieme. Può capitare di pareggiare. Sono il primo che vorrebbe vincerle tutte. Bisogna fare tutti un mea culpa. Il girone di ritorno è così. Sapevamo fosse difficile e lo abbiamo visto oggi.