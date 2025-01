Anteprima24.it - Sannita discriminato a Firenze : “Qui non si canta in napoletano”

Tempo di lettura: 4 minutiSiamo nel 2025, ma pare che alcuni retaggi siano insuperabili. Succede a, la città ‘culturale’ per antonomasia. Un beneventano, Pasquale Abbatiello, ha trascorso il Capodanno nel capoluogo toscano ma si è visto spegnere il microfono quando ha provato ad esibirsi con un ‘pezzo’. Di seguito il suo racconto: “Caro direttore, mi piacerebbe raccontarle una scena di ordinaria follia nel primo giorno del nuovo anno. Ebbene sì, perché capita che in un noto locale del centro divenga proibito dire in lingua napoletana.Il motivo? Si tratterebbe di una scelta del proprietario, il quale gradirebbe altri tipi di canzoni. Forse non sa che le canzoni napoletane sono tra le più amate e ascoltate in tutto il mondo. O forse lo sa, il che è anche peggio.