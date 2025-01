.com - Roma, lite dal barbiere finisce in rissa a coltellate: tre arresti a Tivoli

Leggi su .com

La lunga attesa e poi quella rasatura fatta male. È finito inl’appuntamento dalalle porte di. Tutto sarebbe partito da un cliente 28enne insoddisfatto per l’attesa troppo lunga a suo dire e poi per il servizio offerto dal coiffeur dipendente di un negozio di piazza della Queva aTerme, dove il 28enne si era recato per farsi la barba.Un diverbio tra cliente 28enne e24enne, entrambi egiziani, che si è trasformato incon l’intervento inoltre di un terzo uomo fino allae ai fendenti. Il bilancio dell’episodio è di due persone trasportate in ospedale, una con diverse ferite da arma da taglio al volto e al collo e tre stranieri arrestati dai carabinieri perché gravemente indiziate diaggravata.dal: treTutto è partito da una segnalazione peral numero di emergenza “112”.