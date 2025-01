Quotidiano.net - Le strade di Capodanno. Il Viminale: meno incidenti. Ma l’Asaps contesta i dati

Il ministero dei Trasporti e ildicono che a2025 sono calati del 21% glistradali, così come i feriti e le vittime. E il ministro Matteo Salvini dice che il giro di vite sul Codice della Strada "ha salvato vite". Ma isonoti dall’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale (Asaps), che dice che "glistradali mortali non sono diminuiti in Italia dopo l’entrata in vigore della riforma del Codice della Strada". E questo perché i numeri dei ministeri "rappresentano solo quelli rilevati da Polstrada e Carabinieri, che sono il 34% deglicon lesioni", mentre "il restante 66% viene rilevato dalle polizie municipali". IDIE MIT Icongiunti die ministero dei Trasporti dicono che asono verificati 429stradali (contro i 482 dell’anno prima) con 240 feriti (in calo rispetto ai 305 dell’anno scorso), mentre le vittime sono passate da 10 a 9.