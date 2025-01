Superguidatv.it - “Ilary”, intervista esclusiva a Ilary Blasi: “Per stare con Bastian ho affinato il mio inglese. Con Michelle siamo diverse ma le nostre vite si sono incrociate per un serie di coincidenze”

Dopo “Unica” in cui aveva raccontato la sua separazione da Francesco Totti,torna su Netflix con la nuova docu-“, prodotta da Banijay Italia e disponibile dal 9 gennaio. Composta da cinque episodi, farà scoprire al pubblico la nuova vita della conduttrice o per meglio dire la sua rinascita. Accanto a lei le amiche, la famiglia e il compagnoche si mostra per la prima volta., dal 9 gennaio su Netflix conNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in. Che la simpatia sia la sua arma vincente lo si capisce da subito. Prima di iniziare l’, la conduttrice è esplosa in una fragorosa risata dopo essersi accorta (dopo 2 ore) dove si trovava il monitor su cui potersi rivedere. Un siparietto che è servito per stemperare quella tensione che ogniinevitabilmente porta con sé.