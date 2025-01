Ilgiorno.it - Geometria e poesia. Così Carla Badiali ha segnato l’astrattismo

Un’esposizione che, attraverso una selezione di cinquanta opere, ripercorre l’intera carriera di una delle rappresentanti più importanti delitaliano:. Dal 20 gennaio, inaugurazione alle 19, al 15 marzo, la mostra "", è aperta al pubblico alla galleria M77 di via Mecenate 77 a Milano, curata dallo storico e critico dell’arte Luigi Cavadini. La retrospettiva ripercorre l’intera carriera della, lungo sei decenni di attività, dalla prima metà degli anni Venti fino alla fine degli anni Ottanta, fin da subito inserita nel "Gruppo Como", vivace fucina del dibattito artistico e di confronto con gli astrattisti milanesi riuniti attorno alla Galleria del Milione, in un momento in cui le donne avevano una posizione molto marginale, ma forte del sostegno dell’astrattista Manlio Rho, una delle figure di riferimento, assieme a Mario Radice, della forte esperienza artistica che ha caratterizzato l’ambiente culturale comasco di quegli anni.