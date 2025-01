Universalmovies.it - Fight or Flight | Si lotta ad alta quota nel primo trailer

Josh Hartnett è il protagonista dell’action movie ad alto tasso adrenalinico dal titoloor.Reduce dall’esperienza con M. Night Shyamalan con il thriller Trap, l’attore John Hartnett torna ad interpretare l’eroe senza macchia – o quasi – nella commedia d’azione diretta da James Madigan, regista al suo esordio dietro la macchina da presa in un lungometraggio.Inor, la cui uscita americana è stata fissata al 6 febbraio, un mercenario (Hartnett) in cerca di redenzione è costretto ad accettare un ultimo contratto a bordo di un’aereo di linea; ovviamente il compito non sarà facile, proprio come anticipato dall’esplosivo.Hartnett nel cast avrà la compagnia di Katee Sackhoff, Julian Kostov, Charithra Chandran e Marko Zakor.orIl