Padel Fip Silver Roma | il derby azzurro a Iacovino e Di Giovanni

Leggi su Ildenaro.it

, 10 apr. (askanews) – Doveva essere grandee grandeè stato. Il day 1 del FipMediolanumCup diha regalato un pomeriggio di grande spettacolo al pubblico arrivato al Villa PamphiliClub per la sfida tra Simonee Lorenzo Di(numeri 3 in tabellone) contro Riccardo Sinicropi e Alessandro Tinti. Unno –e Tinti a rappresentare gli atleti di casa – ma anche, con i vicecampioni d’Europa Die Sinicropi, punti fermi della nazionale. Ad avere la meglio, dopo quasi due ore di battaglia, sono statie Dicon il 5-7 6-3 7-6 finale. Una partita iniziata subito a gran ritmo e che dopo un primo set combattutissimo ha visto il ritorno delle teste di serie numero 3. Poi l’inseguimento punto a punto nel terzo set, dove è stato necessario il tie break per chiudere i giochi: dopo il vantaggio iniziale di/Disono arrivati i quattro punti di fila realizzati da Sinicropi e Tinti, prima dello scatto finale della coppia vincitrice che approda così agli ottavi di finale.