Due miracoli di Mandas e la Lazio perde soltanto 2-0 col Bodo

Mandas ha compiuto due miracoli che hanno permesso alla Lazio di perdere soltanto per due a zero la partita di andata col Bodo/Glimt (scusate il refusetto sulla seconda O, ma non sono riuscito a trovare sul pc dove si è nascosta la O sbarrata).La Lazio ha retto coraggiosamente tutto il primo tempo, finito 0-0 e dominato dai norvegesi, più veloci, più collegati tra loro sia in attacco e sia in difesa. Per fortuna dei biancocelesti, gli attaccanti sono stati poco precisi nei tiri verso la porta degli ospiti. In campo si sono visti soltanto loro, coi romani bloccati nella loro metà campo assediata.Nel secondo tempo (Lazzari e Dele-Bashiru sostituiscono Hysaj e Dia) è cambiata la musica. Mentre i norvegesi corrono come prima, i laziali li rincorrono a fatica rischiando molto. Romadailynews.it - Due miracoli di Mandas e la Lazio perde soltanto 2-0 col Bodo Leggi su Romadailynews.it Lo avevamo già visto in tutte le partite in cui ha giocato, ma oggi in Norvegiaha compiuto dueche hanno permesso alladireper due a zero la partita di andata col/Glimt (scusate il refusetto sulla seconda O, ma non sono riuscito a trovare sul pc dove si è nascosta la O sbarrata).Laha retto coraggiosamente tutto il primo tempo, finito 0-0 e dominato dai norvegesi, più veloci, più collegati tra loro sia in attacco e sia in difesa. Per fortuna dei biancocelesti, gli attaccanti sono stati poco precisi nei tiri verso la porta degli ospiti. In campo si sono vistiloro, coi romani bloccati nella loro metà campo assediata.Nel secondo tempo (Lazzari e Dele-Bashiru sostituiscono Hysaj e Dia) è cambiata la musica. Mentre i norvegesi corrono come prima, i laziali li rincorrono a fatica rischiando molto.

