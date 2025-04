L’Ordine di Malta e la ricostruzione del Libano Paese simbolo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 apr. (askanews) – Accendere i riflettori sul, uno dei Paesi più fragili e simbolici del Medio Oriente, per sostenere la sua ripresa: è l’obiettivo di “Rebuilding Lebanon, preserving its diversity”, workshop organizzato dal Sovrano Ordine die dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania presso la Santa Sede ediin programma oggi a Roma. Ospitato presso la Villa Magistrale all’Aventino, l’incontro ha riunito alte autorità diplomatiche, religiose e umanitarie per riflettere su un modello di convivenza che può diventare la chiave per la stabilità dell’intera regione. Ad aprire i lavori un videomessaggio del Presidente del, Joseph Aoun, che ha ricordato come “la pluralità religiosa e culturale delè il cuore della nostra identità nazionale e un pilastro della stabilità regionale.