Laverita.info - Elettricità, gas e acqua offrono rifugio dalle tempeste sui mercati

Le utility europee sono considerate il settore difensivo per eccellenza, capace di resistere a maxi vendite L’analista di AllianceBernstein: «Emerge chi produce componenti per la rete, come Prysmian e Schneider».