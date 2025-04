Inter Cagliari massiccio turn-over di Inzaghi? Zalewski e Asllani verso una maglia da titolari

Inter Cagliari, le probabili formazioni verso la gara di San Siro: lo scenario per la partita di Serie A

Inzaghi prepara l'Inter B per la sfida contro il Cagliari, le possibili scelte di Simone Inzaghi per la partita di sabato a San Siro.

Secondo le ultime de La Gazzetta dello Sport, Inzaghi potrebbe cambiare metà squadra rispetto all'undici titolare visto a Monaco di Baviera. Sommer sarà confermato tra i pali, in difesa invece la novità potrebbe essere De Vrij al posto di Acerbi, con Pavard e Bastoni come braccetti.

A centrocampo, Inzaghi potrebbe cambiarne tre: Zalewski ha chance di far rifiatare Darmian a destra, Frattesi e Asllani potrebbero prendere il posto di Mkhitaryan e Calhanoglu. Barella e Carlos Augusto, invece, dovrebbero essere ancora titolari.

