New York elicottero precipita nel fiume Hudson | soccorsi in azione

Attimi di panico a New, dove nel pomeriggio (ora locale) unto nel, all’altezza della West Side Highway e Spring Street, nella zona sud-ovest di Manhattan. A darne notizia è stata l’emittente ABC News, che ha confermato la presenza di quattro persone a bordo al momento dell’impatto.immediati inLe squadre di emergenza sono intervenute tempestivamente sul luogo dell’incidente e sono al lavoro per salvare i passeggeri. Al momento non è stato reso noto lo stato di salute delle persone coinvolte né la causa dell’incidente, che resta da chiarire.Una zona molto trafficataL’incidente è avvenuto in una zona densamente popolata e trafficata, nei pressi di una delle principali arterie della città. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto il velivolo perdere quota rapidamente prima di cadere in acqua.