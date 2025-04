Ilfattoquotidiano.it - New York, elicottero precipita nel fiume Hudson: “6 morti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unto a Newed è caduto nelal largo di Manhattan. Lo hanno riferito le autorità americane. A bordo c’erano almeno sei persone, tra loro anche un bambino. Il bilancio sarebbe di sei, riferisce una fonte dell’Associated Press.I vigili del fuoco hanno ricevuto la segnalazione di unin acqua alle 15:17 di giovedì. L’incidente è avvenuto vicino a Houston Street e all’Holland Tunnel. I vigili del fuoco hanno dichiarato di aver inviato unità sul posto per le operazioni di soccorso. Secondo quanto ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco al NewPost, i testimoni hanno visto il velivolo “spezzarsi in due” ere. I video pubblicati sui social mostrano l’per lo più sommerso, capovolto nell’acqua. Dopo l’incidente la Guardia Costiera ha bloccato il traffico di imbarcazioni nella zona per permettere le operazioni di soccorso.