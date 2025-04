Ilfattoquotidiano.it - New York, elicottero precipita nel fiume Hudson: “A bordo c’erano almeno 4 persone”

Unto a Newed è caduto nelal largo di Manhattan. Lo hanno riferito le autorità americane. Aquattro, tra loro anche dei bambini. I media americani, citando fonti dei pompieri, parlano di “tre morti“.I vigili del fuoco hanno ricevuto la segnalazione di unin acqua alle 15:17 di giovedì. L’incidente è avvenuto vicino a Houston Street e all’Holland Tunnel. I vigili del fuoco hanno dichiarato di aver inviato unità sul posto per le operazioni di soccorso. Secondo quanto ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco al NewPost, i testimoni hanno visto il velivolo “spezzarsi in due” ere. I video pubblicati sui social mostrano l’per lo più sommerso, capovolto nell’acqua. Dopo l’incidente la Guardia Costiera ha bloccato il traffico di imbarcazioni nella zona per permettere le operazioni di soccorso.