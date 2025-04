Stefanos Tsitsipas | Pronto ad alzare il mio livello nella sfida contro Musetti

Stefanos Tsitsipas sarà il prossimo avversario di Lorenzo Musetti nei quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo. Il greco ha letteralmente asfaltato il portoghese Nuno Borges con lo score di 6-1 6-1, bravissimo nell'interpretazione di tutti i momenti della partita e soprattutto a sfruttare tutte le chance costruire in questo confronto, a differenza del suo avversario."La maggior parte delle partite sono state molto combattute", ha detto Tsitsipas nella sua intervista in campo. "Non credo che il punteggio dica la verità su questa partita. C'è molto di più di quanto lo score possa dire. Entrambi abbiamo cercato di spingerci al limite. Lui forse non è riuscito a sfruttare certe opportunità e io le ho gestite molto meglio di quanto mi aspettassi", l'analisi lucida del greco.E ora si pensa alla sfida contro il tennista italiano, forte del fatto che nei precedenti ha sempre vinto (5-0): "So di aver ottenuto ottime vittorie qui e di aver giocato un buon tennis.

