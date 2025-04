Meno pass per il calcio maschile alle Olimpiadi | l’Italia è assente dal 2008 Occasione per le azzurre?

Leggi su Sportface.it

Un’Olimpiade con più donne: a Los Angeles tutti gli sport di squadra avranno lo stesso numero di squadre femminili rispetto a quelle maschili, con un’eccezione, il, che prevede persino più spazio al Women’s Football rispetto ai colleghi uomini: 16 squadre femminili contro le 12 maschili. Una rivoluzione a tutti gli effetti, accompagnata però daltre discipline: nel pugilato il CIO ha previsto un’ulteriore categoria di peso femminile che garantirà la parità di genere in tutti gli eventi, mantenendo al contempo lo stesso numero di quote di atleti per uomini e donne, come avvenuto a Parigi 2024, mentre nella pallanuoto sono state aggiunte due squadre femminili aggiuntive. Senza dimenticare le nuove gare miste a squadre nel tiro con l’arco (col compound nel programma), nell’atletica (staffetta mista 4×100), nel golf (gli USA già sognano il duo Scheffler-Korda), nella ginnastica (mixed team), nel canottaggio e nel tennistavolo.