Guerra a Gaza Trump | “Vicini a liberazione degli ostaggi nella Striscia trattative con Israele e Hamas”

Trump ha detto che ci sono progressi sul ritorno degli ostaggi a Gaza e che gli Usa stanno trattando sia con Israele che con Hamas. "Siamo sul punto di riaverli", ha riferito durante una riunione. Intanto, proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano nel Sud di Gaza. Dal 18 marzo sono ripresi i bombardamenti che hanno messo fine a due mesi di tregua. Leggi su Fanpage.it Il presidente Usa Donaldha detto che ci sono progressi sul ritornoe che gli Usa stanno trattando sia conche con Hamas. "Siamo sul punto di riaverli", ha riferito durante una riunione. Intanto, proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano nel Sud di. Dal 18 marzo sono ripresi i bombardamenti che hanno messo fine a due mesi di tregua.

Israele, la corte suprema contro il governo: il capo dello Shin Bet resta. Netanyahu: “Sconcertante” - Jet israeliani attaccano nel sud del Libano: “Colpito un deposito di armi”. Prima l'economia poi la guerra: Netanyahu trova il bis da Trump. Fermare le guerre se Trump le accende. Trump incontra Netanyahu: “Gaza è un’incredibile e importante proprietà immobiliare, gli Stati Uniti dovrebbero controllarla”. Oltre 50 palestinesi uccisi a Gaza, Netanyahu da Trump. Trump: "Credo che la guerra a Gaza finirà in un futuro non troppo lontano". Ne parlano su altre fonti

Guerra a Gaza, Trump: “Vicini a liberazione degli ostaggi nella Striscia, trattative con Israele e Hamas” - Il presidente Usa Donald Trump ha detto che ci sono progressi sul ritorno degli ostaggi a Gaza e che gli Usa stanno trattando sia con Israele che con Hamas ... (fanpage.it)

Trump, la guerra a Gaza finirà in un futuro non lontano - Per Donald Trump, "la guerra a Gaza finirà in un futuro troppo lontano". Ma adesso, ha precisato il presidente americano in un colloquio nello Studio Ovale con Benyamin Netanyahu, "abbiamo il problema ... (ansa.it)

Gaza, Trump: «La guerra finirà in un futuro non lontano» - Trump continua a promuovere la sua visione per il futuro di Gaza, affermando che «piace a tutti, lo chiamano il piano Trump», e sottolineando come la Striscia rappresenti un'area di «incredibile valor ... (ilmessaggero.it)