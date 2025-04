Otto e mezzo attacco frontale di Lerner a Trump | Bullo e gorilla i risultati?

Trump rischia di rivelarsi un boomerang pericoloso, almeno per il suo Paese. Negli Stati Uniti la borsa crolla e prosegue l'emorragia di miliardi. Un atteggiamento, quello del Presidente americano, che Gad Lerner non ha esitato un attimo a definire da "Bullo e gorilla". Durante la puntata di Otto e mezzo, trasmissione dell'access time di La7, l'editorialista de Il Fatto Quotidiano punta il dito contro il caos creato da Trump all'interno dell'economia globale: "In tre mesi ha gettato scompiglio e insicurezza, non ha portato a casa né la pace né guadagni per gli americani, sta rivelando la debolezza strutturale degli Stati Uniti". Insomma, nella valutazione dell'ospite della conduttrice Lilli Gruber non c'è nulla di positivo nell'amministrazione repubblicana Usa: "Tra ieri pomeriggio e quest'oggi Trump ha lanciato un messaggio al mondo assolutamente inequivocabile. Iltempo.it - Otto e mezzo, attacco frontale di Lerner a Trump: "Bullo e gorilla, i risultati?" Leggi su Iltempo.it La guerra commerciale dei dazi imposta da Donaldrischia di rivelarsi un boomerang pericoloso, almeno per il suo Paese. Negli Stati Uniti la borsa crolla e prosegue l'emorragia di miliardi. Un atteggiamento, quello del Presidente americano, che Gadnon ha esitato un attimo a definire da "". Durante la puntata di, trasmissione dell'access time di La7, l'editorialista de Il Fatto Quotidiano punta il dito contro il caos creato daall'interno dell'economia globale: "In tre mesi ha gettato scompiglio e insicurezza, non ha portato a casa né la pace né guadagni per gli americani, sta rivelando la debolezza strutturale degli Stati Uniti". Insomma, nella valutazione dell'ospite della conduttrice Lilli Gruber non c'è nulla di positivo nell'amministrazione repubblicana Usa: "Tra ieri pomeriggio e quest'oggiha lanciato un messaggio al mondo assolutamente inequivocabile.

Ansia per il futuro? Appesi a Trump e Musk che litigano su chi è più a destra. Meloni, attacco frontale ai magistrati - Otto e Mezzo - Puntata 02/10/2023. “Inaudito, non può farlo sul serio”: Juventus, attacco frontale a Thiago Motta. Un’altra bufera Djokovic: attacco frontale. Arrestato il nipote di Gaetano Badalamenti, era latitante da 2 anni. Otto e Mezzo, insulti alla Meloni: "Rabbiosa e patetica, sembra una marziana" | .it. Ne parlano su altre fonti

Attacco frontale all’assessore Tesei. M5S: "Ma chi rappresenta?" - L’assessore Alessandro Tesei nel mirino dei Cinque Stelle: "Chi rappresenta?". Dopo la crisi di Giunta, culminata con l’uscita dalla maggioranza dei Repubblicani e le dimissioni dell’ex ... (msn.com)

Trump, attacco frontale a Zelensky: «Dittatore senza elezioni» - Trump: «Amo l’Ucraina, ma Zelensky ha fatto un lavoro pessimo» «Ha convinto gli Stati Uniti d’America a spendere 350 miliardi di dollari per entrare in una guerra che non poteva essere ... (msn.com)

Trump, attacco frontale a Zelensky: “Dittatore senza elezioni” - (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky è "un comico di scarso successo" diventato "un dittatore senza elezioni". E' l'attacco frontale di Donald Trump nei confronti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ... (canaledieci.it)