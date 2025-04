Internews24.com - Simonelli sulla Supercoppa Italiana: «Dispiace per i tifosi, ecco perché giocheremo all’estero»

di Redazioneha detto la sua: le paroleprossima edizione del torneoA margine dell’evento ‘Il Foglio a San Siro’, il presidente della Lega Serie A Ezioha parlato anche della prossima, vinta nell’ultima edizione dal Milan in finale contro l‘Inter. Le dichiarazioni.IL FORMAT – «Per laentro il 30 aprile gli arabi hanno il diritto di scegliere la formula, se confermare la final four come abbiamo deliberato, loro hanno due scelte sulle prossime quattro stagioni. Se da parte degli amici sauditi si decidesse di non ospitare la prossima, noi abbiamo altre opzioni allettanti e interessanti. So che inon impazziscono per questo, tutti avrebbero preferito vedere il derby a San Siro invece che a Riad, ma c’è un aspetto economico da non sottovalutare che va a beneficio di tutto il calcio e non solo delle partecipanti, poi c’è un beneficio in termini di visibilità del nostro calcio e giocare queste finalifa appassionare gli stranieri al calcio italiano.