The Elder Scrolls Online riceve Seasons of the Worm Cult Bethesda pubblica il trailer di presentazione

Bethesda e ZeniMax Online Studios hanno annunciato una svolta molto importante per The Elder Scrolls Online con l'arrivo della nuova espansione stagionale Seasons of the Worm Cult, presentata ufficialmente con un trailer suggestivo. A differenza del tradizionale modello a "Capitoli" annuali, il 2025 inaugura una nuova struttura a stagioni, con aggiornamenti più frequenti e mirati, pensati per mantenere vivo e dinamico il mondo del gioco durante tutto l'anno.Il cuore pulsante di questa nuova fase è il ritorno del Culto del Verme, l'antagonista originale della trama principale di ESO, pronto a reclamare potere. Dopo dieci anni, la storia riprende con il ritorno di personaggi amati dai fan come Razum-dar, Gabrielle, Skordo e Vanus Galerion, portando avanti una narrazione carica di nostalgia ma anche di nuove minacce.

