Tgcom24.mediaset.it - Quindicenne rapito e rilasciato a Napoli, le immagini della fase finale del sequestro

Un sistema di sorveglianza di San Giorgio a Cremano ha ripreso ladel rapimento del 15enne, prelevato martedì scorso da un sequestratore, poi individuato e fermato dalla Polizia di Stato a Pozzuoli, in provincia di. Nellesi vede il 24enne Antonio Pacheco Amaral de Oliveira che trascina di peso il 15enne. Da alcuni fotogrammi si percepisce che solleva il ragazzo che cerca di fare inutilmente resistenza, mentre l'uomo, alto quasi due metri, lo tiene bloccato. Alla fine lo infila di forza in un furgone bianco, che risulterà rubato, prima di partire a tutto gas. In questasi intravede anche un uomo che si avvicina, assiste alla scena e poi spaventato fa dietrofront. Il ragazzo verrà liberato qualche ora dopo nell'hinterland a Nord dimentre il 24enne, appena dopo mezz'ora dopo la messa in sicurezza del giovane, verrà sottoposto a fermo dalla Polizia di Stato, nei pressi di un hotel di Pozzuoli.