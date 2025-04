Conte-Juventus scelto il primo rinforzo | affare col Borussia

Conte alla Juventus arriva una svolta non di poco conto, dal momento che la scelta è stata fatta a proposito del primo rinforzo. Occhi puntati, in tal senso, in casa Borussia Dortmund. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.Continuano a susseguirsi e ad inseguirsi le voci che vogliono l'attuale allenatore del Napoli nel mirino del suo grande amore sportivo. Stiamo parlando, ovviamente, della Juve. I bianconeri a fine anno, a meno di clamorose sorprese, cambieranno in panchina. Servirà una impresa ad Igor Tudor per difendere la propria posizione e da questo punto di vista le possibilità di una sua permanenza anche dopo una ipotetica qualificazione in UEFA Champions League non sono per niente così alte e tendenti alla sicurezza.

