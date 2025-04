Escort e prostitute arriva la classificazione | la nuova certificazione che cambia gli schemi

È arrivata un'importante novità da parte dell'Istat, perchè da oggi anche la prostituzione e le attività di Escort hanno un proprio codice del fiscoAnche la prostituzione e le attività di Escort hanno un proprio codice Ateco, cioè il numero con cui l'Istat classifica le attività economiche a fini statistici. E' quanto risulta dalla nuova classificazione sviluppata dall'Istituto di statistica, in vigore da gennaio e che ha iniziato a essere utilizzata dal primo aprile.Escort e prostitute arriva la classificazione: la nuova certificazione che cambia gli schemi – Cityrumors.iitIl codice Ateco riguarda ogni titolare di partita Iva. Il termine Ateco deriva da una crasi di due parole, ovvero ATtività ECOnomica e serve proprio a definire l'attività economica che si esercita con il lavoro autonomo.

