Decisione presa lascia il Napoli | cessione da 10 milioni

Notizia importante sul mercato azzurro, in estate il giocatore verrà ceduto in maniera definitiva per una cifra vicina ai 10.Mancano poche settimane al termine della stagione e il popolo napoletano continua a credere nel sogno scudetto. La squadra di Antonio Conte dista solo tre punti dalla vetta, da un’Inter che non vuole assolutamente mollare. I nerazzurri sono ancora impegnati in Champions League e in Coppa Italia, ma faranno di tutto per difendere il tricolore stampato sul petto.Gli azzurri ripartiranno dalla gara casalinga contro l’Empoli dopo il pareggio in trasferta a Bologna. I rossoblù hanno fermato unin netta ridopo un periodo molto difficile, ma che ancora non riesce a trovare continuità. L’ex tecnico del Chelsea dovrà lavorare tanto sulla testa dei suoi per provare a lottare fino all’allumina giornata.