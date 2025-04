Sport.quotidiano.net - Lucchese, c’è la richiesta di istanza di fallimento. Ansia e attesa dei tifosi

Lucca, 10 aprile 2025 – Ancora una giornata d’in casaper i bonifici, che il presidente Benedetto Mancini, ha promesso ai giocatori, ormai da giovedì scorso, ma che ad oggi non si sono ancora palesati sui conti correnti dei giocatori e staff tecnico. Così dopo l’ennesimo rinvio, la squadra ha deciso di compiere un passo importante. Infatti nel pomeriggio di oggi, dopo il termine dell’allenamento, la squadra e lo staff tecnico che ha deciso di presentare i documenti per l’diall’Associazione Calciatori, che nei prossimi giorni depositerà l’al Tribunale di Lucca. Quasi in contemporanea, sempre nel tardo pomeriggio, il sindaco revisore dei conti Liban Varetti ha presentato per via telematica al Tribunale ladidi, che sarà esaminata domani dal dottor Giacomo Lucente.