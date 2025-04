Thesocialpost.it - Claudio Celletti ucciso a Ostia dopo una lite per i cani

Svolta nelle indagini sull’omicidio di, il 58enne travolto da un SUV lo scorso 4 marzo a, nel parcheggio vicino all’areadella Pineta di Acqua Rossa. Questa mattina, su disposizione della Procura di Roma, la squadra mobile della Questura e il X Distretto di P.S. “Lido di Roma” hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere. I destinatari del provvedimento sono due cittadini italiani, ritenuti il mandante e l’esecutore materiale dell’omicidio.Un delitto maturato tra dissidi e minacceSecondo gli inquirenti, il movente sarebbe da ricercare in una serie di liti per la gestione dei rispettivie la convivenza nell’area verde frequentata da padroni e animali. Il contesto, ritenuto inizialmente un tragico incidente, ha preso via via i contorni di un omicidio premeditato, anche alla luce di minacce esplicite di morte rivolte in passato alla vittima.