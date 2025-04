Stop al terzo mandato per De Luca parla Enzo Napoli | E' un danno per il territorio

"Lo Stop della Consulta a VincEnzo De Luca è un danno per il territorio". Lo dichiara il sindaco di Salerno e presidente della Provincia, VincEnzo Napoli, fedelissimo del governatore della Campania, commentando la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge.

Terzo mandato addio. La Consulta stoppa De Luca - Ascolta ora La Corte Costituzionale impone lo stop al terzo mandato dei governatori regionali. La sentenza arriva in serata, alla fine di un confronto serrato che va in scena tra gli avvocati dello St ... (msn.com)

Campania, stop al terzo mandato. La legge è incostituzionale - AGI - È incostituzionale la legge della Regione Campania che consente al presidente della Giunta regionale uscente, che ha già svolto due mandati consecutivi, di candidarsi per un terzo mandato. Lo ha ... (msn.com)

Terzo mandato, lo stop della Consulta. Zaia: «Sistema ipocrita, i veneti chiedono solo di poter scegliere il presidente». Fedriga, deciderà il Consiglio regionale - Non ci sarà un terzo mandato per Vincenzo De Luca e, con ogni probabilità, nemmeno per Luca Zaia. Ma non quello per Massimiliano Fedriga ... (msn.com)