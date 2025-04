Agi.it - Tir in fiamme in galleria sull'A12, Liguria tagliata a metà da 10 ore

AGI - Viabilità nel caosa A12 indopo che un tir è andato a fuoco stamane attorno alle 11 tra Lavagna e Sestri Levante. L'autista del camion è riuscito ad abbandonare la cabina in tempo, ma ha respirato molto fumo ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Lavagna in via precauzionale. Non risultano altri feriti o intossicati. Attualmente, in direzione Genova, si registrano ancora code nel tratto compreso tra Deiva Marina e Sestri Levante: in direzione Sestri Levante si registrano 9 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria a Chiavari a partire da Rapallo. Nel frattempo sono stati avviati i lavori di ripristino nelladel Fico, dopo le ispezioni effettuate per la verifica dei danni causati dell'incendio del mezzo pesante che trasportava carta. Le attività di spegnimento rese complesse dal continuo riattivarsi delle, seguite da quelle di bonifica e pulizia, hanno visto impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco e della Direzione di Tronco di Genova fino al tardo pomeriggio di oggi.