Usa precipita un elicottero nel fiume Hudson a New York | almeno 4 persone a bordo

elicottero è caduto nel fiume Hudson a New York. Lo riporta Abc citando la polizia. L’incidente è avvenuto all’altezza della West Side Highway e Spring Street. Secondo il New York City Fire Department, a bordo si trovavano almeno quattro persone. In aggiornamentoFoto copertina: Jan Hamadak / Dreamstime Immagine generica L'articolo Usa, precipita un elicottero nel fiume Hudson a New York: almeno 4 persone a bordo proviene da Open. Leggi su Open.online Unè caduto nela New. Lo riporta Abc citando la polizia. L’incidente è avvenuto all’altezza della West Side Highway e Spring Street. Secondo il NewCity Fire Department, asi trovavanoquattro. In aggiornamentoFoto copertina: Jan Hamadak / Dreamstime Immagine generica L'articolo Usa,unnela Newproviene da Open.

