Lens-Reims, il pronostico di Ligue 1: sorpresa Under e non solo

Dopo la tre giorni nelle coppe europee con le gare d’andata dei quarti di finale, tornando protagonisti i campionati nazionali in questo fine settimana. Domani, venerdì 11 aprile, si aprirà la ventinovesima giornata di1, con l’anticipo tra, in campo alle ore 20:45 allo Stade Felix Bollaert-Delelis. I padroni di casa partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.60, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 3.75 e 5.60.Come arrivano al matchA sei giornate dalla fine del campionato, ilsi è rilanciato incredibilmente nella corsa per l’Europa. Dopo una striscia di quattro sconfitte consecutive, la squadra di William Still ha saputo rialzarsi, collezionando tre vittorie (tutte per 1-0) nelle ultime quattro uscite.