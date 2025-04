Thesocialpost.it - Papa Francesco, ma cosa gli hanno fatto? Infinito dolore

Leggi su Thesocialpost.it

È un video doloroso e disarmante quello che ritraedentro la Basilica di San Pietro, trasportato in carrozzella, senza l’abito bianco, con indosso pantaloni neri, una coperta buttata addosso come un poncho mal infilato, e una maglietta di lana che lascia le spalle e il collo scoperti. Nessun segno del suo ruolo, nessun richiamo al suo ministero. Solo l’immagine spoglia di un uomo anziano, esposto al mondo in una messa in scena che colpisce al cuore.Le immagini, accompagnate da un silenzio che sembra gridare, commuovono e sconcertano. Perchéappare sereno, quasi divertito, mentre stringe la mano a un bambino. Ma proprio per questo, il contrasto con il modo in cui è stato “preparato” – o meglio, non preparato – per quell’apparizione è crudele nella sua evidenza. Non è il gesto pastorale a colpire, ma l’abbandono con cui viene mostrato.