I segreti dell’Arezzo romana

Più si scava, più emergono idi un’antica Arezzo. Partendo dai Bastioni di Santo Spirito, si scopre che la zona era adibita ad attività sportive e ludiche. Proseguendo verso la collina, si arriva a Piazza San Jacopo, e proprio sotto l’attuale sede del Monte dei Paschi di Siena sono state rinvenute le basi di due templi: uno dedicato a Giove, con colonne dal diametro di 80 centimetri, e un altro con colonne di oltre 30 centimetri.Dell’antico foro, che si trovava nell’avvallamento tra la Cattedrale e la Fortezza — poco sopra l’attuale via della Torre Rossa — restavano solo ruderi, dopo che fu messo a ferro e fuoco da Silla nel 92 a.C. In seguito, furono edificati nuovi templi tra via Guido Monaco e via Margaritone. Ricordo che, nell’orto della chiesa di San Jacopo, si potevano ammirare magnifici capitelli e resti architettonici.