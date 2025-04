Notizieaudaci.it - Mistero a Bologna: Tania Bellinetti trovata morta, il compagno era stato già denunciato

Leggi su Notizieaudaci.it

Un volo dal terzo piano. Un corpo senza vita. E un uomo che svanisce nel nulla. È il drammatico quadro che avvolge la morte di, 47 anni, risenza vita martedì pomeriggio sotto la sua abitazione in via Tolstoj, nel quartiere Barca di. Un mazzo di fiori èappoggiato al muro della casa dove viveva la cassiera alla Coop, che martedì 8 aprile è caduta da una finestra al terzo piano nella periferia diSi cerca ildiLa donna viveva lì con il suo, un 36enne di origine marocchina oggi ufficialmente ricercato. Su di lui pende una misura cautelare per maltrattamenti, a seguito di una denuncia sporta dalla stessanel 2024. Ma non è tutto: nel 2018 eragià condannato a due anni per violenza domestica, sempre nei suoi confronti.