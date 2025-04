Juventusnews24.com - Balzarini non ha dubbi sull’ex bianconero: «Non sarebbe esploso alla Juventus! Lì non ci sono le stesse pressioni che ci sono a Torino»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, giornalista, ha commentato così il momento attraversato dall’ex. Queste le sue dichiarazioni sul giocatore dal passato inIl giornalista Gianniha commentato la stagione di Moise Kean: da riservaa punta di diamante della Fiorentina. Queste le sue paroleattaccante.PAROLE – «non avrebbe avuto questo spazio, visto che nonstato al centro del progetto. Non avrebbe reso come sta facendoFiorentina, visto che quella è un altro tipo di piazza, non cileche ciJuve. Per questo èa Firenze e non».Leggi sunews24.com