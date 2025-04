Juventusnews24.com - Morto Leo Beenhakker: il mondo del calcio piange la scomparsa dell’olandese. Aveva 82 anni

di Redazione JuventusNews24Leo: ildelladell’allenatore olandese.82, ecco il cordoglio dopo la sua morteIldelladi Leoall’età di 82. La sua carriera, iniziata nel 1965 con l’SV Epe e conclusa nel 2007 alla guida del Feyenoord, è piena di successi: tre campionati consecutivi e una Copa del Rey con il Real Madrid, oltre ai titoli vinti in Eredivisie sia con l’Ajax che con il Feyenoord. Fu lui, poi, a portare Zlatan Ibrahimovic all’Ajax.A livello internazionale,è ricordato come ct dell’Olanda e soprattutto per aver guidato la nazionale di Trinidad e Tobago al Mondiale del 2006, un risultato storico. La redazione di Juventusnews24 si unisce al cordoglio per questa triste perdita.