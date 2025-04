WWE | Ufficiale Damian Priest vs Drew McIntyre a WrestleMania

WrestleMania.Si tratta di Damian Priest vs Drew McIntyre.La loro storia è cominciata alla Royal Rumble, con l'eliminazione controversa e prematura dello scozzese per mano di Priest.È proseguita ad Elimination Chamber con McIntyre eliminato a sorpresa per primo sempre da Priest e sfociata nei frequenti pestaggi avvenuti nelle settimane scorse. L'episodio più recente è stato: una chockeslam di Priest a McIntyre sul vetro di una macchina, che ha causato l'entrata di un pezzo di vetro in un occhio di Drew.La settimana scorsa un intervista backstage, Priest ha sfidato McIntyre ad un match a WrestleMania e domani sera a SmackDown ci sarà il faccia a faccia tra le due superstar.

