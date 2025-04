Internews24.com - Barella, Bastoni e Lautaro Martinez: chi vale di più tra i tre gioielli dell’Inter?

di Redazione: chipiù dei calciatori? Numeri e prezzi dei nerazzurriCalciomercato.com ha fatto il punto su, i tre big di casa Inter che continuano a macinare grandi numeri. Quanto valgono i tre giocatori di preciso?LE OFFERTE – «Negli ultimi anni le offerte non sono mancate per loro tre, che però hanno respinto ogni proposta, preferendo rimanere a Milano. L’Inter li ha premiati con degli importanti rinnovi contrattuali:fino al 2029,fino al 2028. L’argentino è il più pagato della rosa con un ingaggio da 9 milioni di euro netti all’anno più bonus, seguito dacon 6,5 milioni a stagione, un milione in più di» si legge su.VALORI – «Entrambi gli italiani sono valutati 80 milioni di euro a testa secondo Transfermarkt, che fissa a 95 milioni la valutazione di