Game-experience.it - Triple-I Initiative 2025, tutti gli annunci dell’evento del 10 Aprile

Leggi su Game-experience.it

La scena indie brilla ancora una volta alla-I, un evento digitale ormai imperdibile per gli appassionati di videogiochi alternativi e creativi. Con tanti trailer, rivelazioni e aggiornamenti, l’evento si è confermato un faro per chi cerca esperienze fuori dai soliti schemi. Tra rivelazioni avvilenti e nuovi contenuti per titoli già amati, questa edizione ha portato sul palco digitale decine di giochi che meritano attenzione, da quelli più sperimentali a quelli con il potenziale per diventare cult.Scopriamo in questo articologlidel-Idi questa giornata del 10(grazie a GameSpot).Un esempio suè Void/Breaker, un frenetico FPS rogue-like ambientato in un mondo governato da un’IA ostile, con ambienti distruttibili e un sistema di crafting che permette infinite combinazioni di armi.