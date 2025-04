Juventusnews24.com - Hancko Juve: c’è un altro ostacolo nella corsa al difensore del Feyenoord! Così si può complicare la strada, ultimissime

di RedazionentusNews24: qual è l’aldel! Come si puòlanovitàSecondo quanto riportato da TMW, il calciomercatocontinua a spingere per Davidin vista della prossima estate, con ilche lo valuta tra i 30 e i 35 milioni di euro. Una carta può essere l’inserimento come contropartita di Facundo Gonzalez in caso di riscatto, con il suo valore stimato attorno ai 6 milioni di euro.Occhio al nuovo, la concorrenza, perché nelle ultime settimane si registrano gli interessi di Everton e Bayer Leverkusen: le due squadre hanno formulato un’offerta, ma con cifre più basse rispetto ai 30 milioni di euro richiesti dal. Anche l’Atletico Madrid è in stallo a 22 milioni, ma si prospetta un’importante asta in estate.