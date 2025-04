Oasport.it - Marco Panichi rivela: “A Roma un Jannik Sinner trasformato, il lavoro darà i suoi frutti”

Non tutti i mali vengono per nuocere. E’ un po’ questo lo spirito nello staff di, nelle settimane che l’hanno visto lontano dai campi di tennis. Il n.1 del mondo finirà di scontare la propria sospensione per la vicenda “Clostebol” dalle 23.59 del 4 maggio. Prima di ciò, l’azzurro ha potuto allenarsi soprattutto in palestra, stabilendo con il preparatore atletico,, un percorso diverso dal solito proprio per lo slot temporale a propria disposizione.Ne ha parlato proprio, in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Dal giorno in cui abbiamo saputo dello stop, giocatore, team e management hanno avuto all’unisono lo stesso pensiero: sfruttare al meglio questo periodo. Sapevamo da subito di poter fare un bel, studiato e programmato, non diluito e spezzettato dai viaggi e dai tornei come al solito.